Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG, Sisteme Entegre Değil

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye’de bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Fidan, bu açıklamada “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar.” ifadelerini kullandı. Fidan, yaptırımların kalkmaya başlamasıyla birlikte Suriye’deki kardeşlerin uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladığını vurguladı. Ayrıca Lazkiye’de yaşanan olayları ele alarak, YPG’nin sisteme entegre olma isteksizliğinin bir meydan okuma yarattığını belirtti.

İSRAİL’İN ROLÜ VE BÖLGESEL SORUNLAR

Fidan, Süveyda olaylarının ardından Amman’da düzenlenen toplantıların desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, kabilelerin sorunları barışçıl bir şekilde çözme çabalarını olumlu bulduğunu kaydetti. Fidan, “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye’de karışıklığın çıkması ve kaotik bir ortam olması İsrail’in kendi ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi gözüküyor.” dedi. Suriye’nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden tutumların müsamaha görmemesi gerektiğini ifade eden Fidan, dış müdahalelere karşı bölgesel iş birliğinin önemini vurguladı.

YPG/SDG AÇIKLAMALARI VE SÜRECİN GELECEĞİ

Bakan Fidan, YPG/SDG tarafından yapılan açıklamaların Türkiye’nin ve bölgedeki gelişmelerin dikkate alınmadığını gösterdiğini belirtti. “Sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail’in maşası yapmak mı ilgilendiriyor?” diye sordu. Bu noktada, Türkiye’den, İran’dan ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin hala Suriye’de bulunmasının endişe verici olduğunu vurguladı. Fidan, örgütün Türkiye’deki süreçten sonra silahlı tehdidi ortadan kaldıracak adımlar atmadığını ifade ederek, bu durumu göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.

YENİ BİR RUH VE OLUMSUZ POLİTİKALARIN SONU

Fidan, Türkiye’de yeni bir ruh ve olumlu bir süreç olduğunu belirterek, bu durumu YPG’nin zamana oynamaktan vazgeçerek değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. “Sizin orada ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz.” diyen Fidan, YPG’nin duruşunun değişmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda, Türkiye’nin de bu konuda harekete geçeceğini belirtti. İyi niyetli bir yaklaşım sergileyeceklerini ancak aldatılmamaları gerektiğini ifade etti.