Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i Kınadı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatların da yer aldığı heyete ateş açmasını kınıyor. “İsrail Askerlerinin Diplomatlara Yönelik Saldırısı Hk.” başlıklı açıklamada, “Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz” denildi.

HAYATİ TEHLİKE VE ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ

Açıklamada, “Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir” ifadesi yer aldı. Diplomatların hedef alınmasının, sadece bireysel güvenliğe değil, devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

SORUMLULARIN HESAP VERMESİ GEREKİYOR

Yaşanan saldırının ivedilikle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtilerek, “Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz” denildi.