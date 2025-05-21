Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i Kınadı

DIPLOMATLARA YÖNELIK SALDIRI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatları da kapsayan bir heyete ateş açmasını ciddi bir şekilde kınıyor. “İsrail Askerlerinin Diplomatlara Yönelik Saldırısı Hk.” başlıklı açıklamada, “Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz” ifadelerine yer veriliyor.

SALDIRI, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, “Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir” deniliyor. Ayrıca, diplomatların hedef alınmasının, sadece bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temeli olan saygı ve güven ortamına da ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

SORUMLULARIN HESAP VERMESI GEREKİYOR

Yaşanan bu saldırının derhal araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği aktarılıyor. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyor.