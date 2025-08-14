Dışişleri Bakanlığı’ndan İSRAİL’e Sert Tepki!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayırmayı hedefleyen yerleşim planına yönelik sert bir eleştiride bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, “İsrail’in E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI ADIM

Açıklamada, bu adımın, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen ayırmasının yanı sıra, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saydığı vurgulandı. “Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır” denildi.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ’NE DESTEK

Ayrıca, Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edileceği belirtildi. Bakanlık, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur” açıklamasını yaptı.