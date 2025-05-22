Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Uyarı

dışişleri bakanlığı’dan kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatların da bulunduğu bir gruba açtığı ateşi sert bir şekilde kınıyor. “İsrail Askerlerinin Diplomatlara Yönelik Saldırısı Hk.” başlıklı açıklamada, “Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz” denildi.

uluslararası hukuka aykırı eylem

Açıklamada yer alan ifadeler, diplomatların hayatını tehlikeye atan bu saldırının, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde ihlal ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Ayrıca, diplomatların hedef alınmasının yalnızca bireysel güvenliğe değil, devletler arası ilişkilerin temeli olan saygı ve güven ortamına da ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

sorumlular hesap vermeli

Yaşanan olayın derhal araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Uluslararası topluma, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık durumunun son bulması için somut adımlar atmaya davet ediliyor.