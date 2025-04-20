Dışişleri Bakanlığı’ndan Rümeysa Öztürk Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Amerikan topraklarında gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili bir bildiri yayımladı. Açıklamada, “Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır” ifade edildi. Öztürk’le ilgili gelişmelerin başlangıçtan itibaren yakından takip edildiği vurgulandı. “Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biri” denildi. Açıklamada, süreçlerin, vatandaşın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlara sunulan konsolosluk desteğinin Rümeysa Öztürk’e de sağlandığı ifade edildi. Houston Başkonsolosluğu’nın, Öztürk’ü Louisiana eyaletinde birkaç kez ziyaret ettiği; Boston Başkonsolosluğu’nun da çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, “Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır” şeklinde bilgi paylaşıldı.

ADLİ SÜREÇLERİN DETAYLARI

Açıklamada, Rümeysa Öztürk hakkındaki ilk adli sürecin Louisiana’da devam eden göçmenlik davası olduğu kaydedildi. 16 Nisan tarihinde Houston Başkonsolosluğu tarafından takip edilen duruşmada, vatandaşın vizesinin ABD makamları tarafından iptal edilmesinin hukuka uygunluğu incelenecek. Bu konudaki kararın 1 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor. Öztürk’ün, belirtilen tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebinin mahkeme tarafından reddedildiği bildirildi. İkinci süreç ise gözaltına alınmasına yapılan itiraza ilişkin. Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan’da gerçekleşen duruşmada itirazı inceleme yetkisinin kendisinde olduğuna karar verdi ve Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesini emretti. Kefaletle serbest bırakılma talebinin bu mahkeme tarafından 9 Mayıs’ta ele alınması planlanıyor. Her iki hukuki süreç, Bakanlığın tüm imkanları ile yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacak.

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmak için gittiği sırada, maske takmış 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptali ile birlikte sınır dışı edileceğini bildirdi. Rubio, “Hamas destekçisi” ve İsrail karşıtı “deliler” olarak tanımlanmış 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Bunun üzerine, ABD’li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi. Rümeysa Öztürk’ün eğitim aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Rektör Sunil Kumar, mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ve okul güvenliği ile ilgili endişe duyduklarını belirtti.