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Dışişleri Bakanlığından Netanyahu’ya Sert Tepki

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İSRAİL’İN SALDIRISI SONRASI GELEN TEPKİLER

İsrail’in dün gece saat 2 civarında birçok uçak ve füze ile İran’daki çeşitli şehirleri hedef alması sonrasında, birçok ülkeden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları üzerine bir yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye’DEN KUŞATICI KINAMA

Yazılı açıklamada, saldırının ‘en güçlü şekilde kınandığı’ ifade edildi. Açıklamada yer alan ifadelere göre: “Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.” Türkiye, Orta Doğu’da barışın sağlanması için bölgedeki ülkelerin ve dış aktörlerin sağduyulu bir tutum benimsemesinin önemine dikkat çekiyor.

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