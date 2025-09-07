Dışişleri’nden Ayşenur Ezgi Eygi’yi Andı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde andı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur’un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

ömer çelik’ten anma mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının birinci yılı dolayısıyla andı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlık adına Filistinlilere destek olurken İsrail askerleri tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi’yi rahmetle anıyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

aktivist ayşenur ezgi eygi, israil askerleri tarafından öldürüldü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üstüne ateş açtı. Filistinlilere destek vermek için gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldı ancak 6 Eylül 2024’te yaşamını yitirdi. Cenazesi, 14 Eylül’de Aydın’ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olarak biliniyordu.