Dışişleri’nden İsrail’e Korsanlık Eylemi Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleye dair yazılı bir açıklama yaptı ve bu olayı açıkça “korsanlık eylemi” olarak tanımladı. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti için “soykırımcı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türk vatandaşları ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu sivil aktivistlerin hedef alındığına dikkat çekildi. Müdahalenin, uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir meşruiyeti olmadığına vurgu yapıldı. Metin içerisinde “Gazze’ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu’na, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir” ifadelerine yer verildi.

İNSANİ YARDIM GİRİŞİMLERİNE SALDIRI

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in barışçıl yöntemlerle insani yardım ulaştırmaya çalışan girişimleri şiddetle bastırdığı ve bu tavrın bölgedeki gerilimi artırarak kalıcı barış çabalarına zarar verdiği bildirildi. Ayrıca, İsrail’in saldırgan tutumunun insani değerlere doğrudan bir saldırı olduğu vurgulandı.

