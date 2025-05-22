Disleksi, Sadece Göründüğünden Fazlasıdır

DISLEKSİ NEDİR VE ETKİLERİ

Disleksi, zeka seviyesinden bağımsız olarak bireylerin okuma, yazma ve heceleme gibi dil yeteneklerinde zorluk yaşaması ile kendini gösteriyor. Normal veya üstün zekaya sahip bireylerde de görülebilen bu nörogelişimsel farklılık, yeterli destek verilmediğinde iş yaşamı, sosyal ilişkiler ve akademik başarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

ERGENLİK DÖNEMİ ETKİLERİ

Auto Train Brain CEO’su Günet Eroğlu, beynin ergenlik döneminde kortikal incelme sürecinden geçtiğini belirtiyor. Disleksili bireylerde bu nörogelişimsel farklılıkların stresle başa çıkma ve sosyal reddedilme durumlarını yönetme yeteneklerini doğrudan etkilediğini ifade ediyor. Özellikle sınav baskısı, kimlik arayışı ve sosyal kıyaslamalar, disleksili bireylerde anksiyete ve depresyon gibi klinik tablolara yol açabiliyor.

DİSLEKSİ NEDEN GEÇ FARK EDİLİYOR

Dr. Günet Eroğlu, disleksinin erken yaşlarda fark edilmeyebileceğini, ancak lise yıllarının sonlarına doğru akademik yük arttıkça belirginleşebileceğini vurguluyor. Başarıda düşüş, özgüven eksikliği ve kaygı bozuklukları, bireyin kronik başarısızlık hissi yaşamasına neden olabiliyor.

NÖROFEEDBACK YÖNTEMİ İLE DESTEK

Disleksili bireylerde görülen kortikal incelme, doğru müdahalelerle aşılabilecek bir nörobiyolojik farklılık olarak değerlendiriliyor. Nörofeedback yöntemi, bireyin beyin dalgalarını gerçek zamanlı olarak takip etmesini ve düzenlemeyi öğrenmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde beynin kendini yeniden yapılandırma ve yeni sinirsel bağlantılar kurma yeteneği olan nöroplastisite kullanılarak disleksili bireylerin bilişsel gelişimi destekleniyor.