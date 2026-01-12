Diyanet Vakfı’ndan Evlenecek Gençlere 500 Bin Lira Destek

Türkiye Diyanet Vakfı, “Aile ve Nüfus 10 Yılı” çerçevesinde “İki insan bir hayat” temasıyla yeni bir projeye start veriyor. Vakıf, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira maddi destek sağlayacak. Başvurular, 13 Mart’ta başlayarak 31 Mart tarihine kadar vakfın web sitesi üzerinden alınacak. Mayıs ayında ise başvurular arasından uygun kriterleri karşılayanlar seçilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunmak isteyenlerin aile gelirinin iki asgari ücreti aşmaması gerektiği belirtiliyor.

PROJENİN DETAYLARI

Evlilik desteğinin detaylarına ilişkin bilgi veren Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini dile getirerek, “Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik.” açıklamasında bulundu. Turan, “500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz.” diyerek, bu desteğin tamamen hibe ve yardım niteliğinde olacağını ifade etti.