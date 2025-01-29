Diyarbakır Anneleri, Nöbeti Sürdürüyor

DİYARBAKIR ANNELERİ EVLAT NÖBETLERİNE DEVAM EDİYOR

Diyarbakır anneleri, evlat nöbetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Evlatlarına kavuşan anneler, çadırlarını terk etmeyip diğer annelere destek olmayı sürdürüyor. 3 Eylül 2019 tarihinden beri farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri devam ediyor. Kızına kavuşan Fatma Akkuş, “Diğer tüm evlatlar benim evladım, hepsi gelmeden bir yere ayrılmayacağız. Son çocuğumuz gelene kadar buradayız. Devlet güçlerine teslim olun, devletimiz güçlüdür, hiç kimseye ceza vermez, zarar vermez. Gelin artık yeter, bu anneler, babalar yeterince çile çekti yeter artık” diye belirtti.

Siirt’ten gelen Aydın Dağtekin, 2015’te oğlunun kaçırıldığını ifade etti. Dağtekin, “Oğlum mühendisti, Türkiye birincisiydi. Sedat’ın annesi 7 ay önce vefat etti. Sedat, beni duyursan gel, teslim ol. Ceza yok, korkma. Ailene kavuş, kız kardeşlerine kavuş” şeklinde konuştu.

BARIŞ İSTİYORUM

Barış istediğini dile getiren baba Dağtekin, “Bundan sonra kan dökülmesin, barış olsun. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli’ye de teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.