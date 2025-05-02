Diyarbakır’da 20 Kilometre Kovalama

HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi’nde bulunan kontrol noktasında ilginç anlar yaşandı. Polis ekipleri, plakası belirlenemeyen bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, uyarılara yanaşmayarak hızla yoluna devam etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracı takibe aldı.

KOVALAMACA 20 KİLOMETRE SÜRDÜ

Takip, yaklaşık 20 kilometre boyunca sürdü ve nihayet kent merkezindeki Mezopotamya Bulvarı ile Mastfroş Caddesi’nin kesişim noktasında sona erdi. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir polis aracına çarparak durabildi. Olayın film sahnelerini andıran anları, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, olayın nedenine dair soruşturma da sürüyor.