Gündem

Diyarbakır’da 20 Kilometre Kovalama

diyarbakir-da-20-kilometre-kovalama

HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi’nde bulunan kontrol noktasında ilginç anlar yaşandı. Polis ekipleri, plakası belirlenemeyen bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, uyarılara yanaşmayarak hızla yoluna devam etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracı takibe aldı.

KOVALAMACA 20 KİLOMETRE SÜRDÜ

Takip, yaklaşık 20 kilometre boyunca sürdü ve nihayet kent merkezindeki Mezopotamya Bulvarı ile Mastfroş Caddesi’nin kesişim noktasında sona erdi. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir polis aracına çarparak durabildi. Olayın film sahnelerini andıran anları, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, olayın nedenine dair soruşturma da sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Ülkemize Dini Geri Getiriyoruz!”

ABD Başkanı Trump, Dini Özgürlükler Komisyonu'nun kuruluşuna dair kararnamesini imzaladı. Törende, din adamlarıyla birlikte inanç özgürlüğü ve antisemitizmle mücadele mesajları verdi.
Dünya

Tarihi Komisyon Kuruluyor: Dini Yeniden Getiriyoruz!

ABD Başkanı Trump, Dini Özgürlükler Komisyonu'nu oluşturdu ve töreninde, "Kilise-devlet ayrılığı önemli değil, dini geri getiriyoruz!" ifadesini kullandı. Antisemitizm ve inanç özgürlüğüne dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.