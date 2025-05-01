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Diyarbakır’da 20 Km Kovalamaca Yaşandı

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POLİS KONTROL NOKTASINDA GÜNDEME DAMGA VURAN OLAY

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Mahallesi’nde yer alan kontrol noktasında beklenmedik anlar yaşandı. Polis ekipleri, plakasını belirleyemedikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü bu ihtara uymayı reddedip hızla yoluna devam etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheli aracı takibe alıyor.

KOVALAMACA 20 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca, kent merkezindeki Mezopotamya Bulvarı ile Mastfroş Caddesi’nin kesiştiği noktada sona eriyor. Kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir polis aracına çarparak durabiliyor. Olay, film sahnelerini aratmayan görüntülerle cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydediliyor. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürerken, olayın sebepleri üzerine bir soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

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