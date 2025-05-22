Diyarbakır’da Baba Oğul Kamyonette Bulundu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da baba ile oğlunun bir kamyonetin içinde yanmış halde bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay, 19 Mayıs günü Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi civarındaki boş alanda gerçekleşti. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin alevler içinde olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İncelemenin sonucunda kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed’in cesetlerine ulaşıldı.

AYAKKABILAR VE MERMİ KOVANLARI BULUNDU

Olay yeri incelemesi sırasında, Muhammed Sati’nin iki ayakkabısı, kamyonetin yaklaşık 150 metre uzağında tespit edildi. Ayrıca olay yerinde dört adet boş mermi kovanı da bulundu. Vücut bütünlükleri bozulduğu için, Remzi ve Muhammed Sati’nin aile üyelerinden DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.