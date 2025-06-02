Diyarbakır’da Dolandırıcılığa Dikkat Edin

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE

Kurban Bayramı öncesi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahte parayla dolandırıcılığa karşı bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede, belirlenen 14 noktada yer alan kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşları uyararak, sahte paranın gerçek parayla nasıl ayırt edileceği konusunda bilgilendirme yapılıyor.

ACİL İHBAR KAMPANYASI

Ekipler, dolandırıcıların bayram döneminde özellikle hayvan satış ve kesim bölgelerini hedef aldığına dikkat çekiyor. Bu bağlamda, vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları isteniyor. Ayrıca, bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

BESCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Besici Mehmet Bozkurt, ekiplerin sağladığı bilgilendirme sayesinde sahte parayı tespit etmeyi öğrendiğini belirtiyor. Bozkurt, “Dolandırıcılar için emniyetteki arkadaşlar sahte para konusunda uyarmak için buraya geldi ve bizi bilgilendirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu tür dönemlerde dolandırıcılar ve fırsatçılar milletimizi dolandırıyor. Emniyet herkesi bilgilendirdi ve broşür dağıttı. İnce detaylarını broşürde yazmışlar. Nerde, nasıl, ne şekilde olduğunu da bize gösterdiler. Bilmediğimiz şeyleri de bize öğrettiler.” diyor.

İSTANBUL’DAN GELEN GİBİ GÖRÜŞLER

İstanbul’dan Diyarbakır’a kurbanlık hayvan satın almak için gelen Nuri Gümüş ise, “İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek hayvan almaya geldim. Devletimiz geldi ve sahte parayla alakalı bizi bilgilendirdi. Teşekkür ederiz.” diyerek ekiplerin çalışmalarının önemini vurguluyor.