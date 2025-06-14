Diyarbakır’da Hava Sıcaklığı 45 Derece Ulaştı

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Yaz mevsimi etkisini artırmaya devam ediyor ve Diyarbakır’da hava sıcaklığı 39 dereceye ulaşırken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak havadan bunalan kent sakinleri, tarihi surların gölgesinde oturarak biraz serinlemeyi deniyor. Diğerleri ise camilerin serin ortamında uzanarak dinlenmeyi tercih ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA YÜKSEK SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Şehirdeki vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat ediyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağına dair uyarıda bulundu. Otomobil içerisindeki termometreler ise 43 derece gibi yüksek sıcaklıklar gösteriyor.

CAMİLERİN SERİNLİĞİ İLGİ ÇEKİYOR

Ulu Cami İmamı Vedat Orak, camide tüm klimaların çalıştığını belirtiyor ve içerisinin serin olduğunu ifade ediyor. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı bir de evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah ibadetlerini tamamlayıp burada dinleniyorlar” şeklinde konuştu.

CEMİYETLER CAMİYE DAVET EDİYOR

Cami içerisinde uzanmanın uygun olmadığını dile getiren Orak, “Gelsinler, camilerimiz açık elhamdülillah. Burada dinleniyor, ibadetlerini yapıyorlar. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğine dikkat çekti. Dedeoğlu, “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim, şimdi burada dinleniyorum. İkindi namazına kadar buradayım, namazımı kılıp evime gideceğim” dedi. Diğer bir vatandaş Osman Çelik ise sıcaklardan şikayet ederek, “Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor, kimi 39 derece ama çok sıcak” şeklinde ifade etti.