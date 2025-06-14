Diyarbakır’da Hissedilen Sıcaklık 45 Derece

DİYARBAKIR’DA YAZ SICAKLIĞI ETKİSİ

Yaz mevsimi, Diyarbakır’da kendini belirgin bir biçimde hissettirirken, hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar çıktı. Sıcak havadan etkilenen yurttaşların bazıları, kent merkezindeki tarihi surların gölgesinde serinlik bulmaya çalıştı, diğerleri ise camilerdeki serin ortamlarda dinlenmeyi tercih etti.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yurttaşlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınıyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağı konusunda uyarılarda bulundu. Araç içindeki termometreler ise 43 derece sıcaklık gösteriyor.

Ulu Cami İmamı Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını belirterek, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı birde evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinleniyor ve ibadet sonunda evlerine gidiyorlar” dedi.

CAMİLER AÇIK, GELMEKTE SERBEST

Orak, camide uzanıp yatmanın uygun olmadığını vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Gelip burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar ve sonra evlerine gidiyorlar. Her türlü konuda da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz yeter ki gelsinler. Mevlana’nın dediği gibi ‘Ne olursan ol, yine de gel’, camilerimiz açık elhamdülillah.”

SICAKTAN ŞİKAYETLER

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, sıcaklığın 40 dereceyi geçtiğini ifade etti. Dedeoğlu, “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim, şimdi de burada dinleniyorum. İkindi namazına kadar bekleyeceğim, ardından namazımı kılıp evime döneceğim” dedi. Bir başka yurttaş Osman Çelik de havanın çok sıcak olduğunu belirterek, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor, kimi 39 derece ama çok sıcaktır” şeklinde konuştu.