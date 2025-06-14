Diyarbakır’da Hissedilen Sıcaklık 45 Derece

YAZ SICAKLIKLARININ ETKİLERİ ARTMAKTA

Diyarbakır’da yaz mevsiminin etkileri kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Hava sıcaklığı 39 dereceye ulaşırken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar, kent merkezindeki tarihi surların gölgesinde oturarak serinlemeye çalışıyor. Diğerleri ise camilerin serin ortamında dinlenmeyi tercih ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SICAKLIKLAR DAHA DA ARTIYOR

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat eden vatandaşlar, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağı uyarısı ile endişeli. Dışarıda otomobil içerisinde bulunan termometrelerin gösterdiği sıcaklık ise 43 derecelere ulaşıyor.

Ulu Cami İmamı ve rehberi Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını ve ortamın serin olduğunu ifade ediyor. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı uzak mesafeden gelen cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinleniyorlar” diye belirtiyor.

CEMİYETLERİMİZ AÇIK, VATANDAŞLARIMIZA YARDIM EDİYORUZ

Camide uzanmanın uygun olmadığını dile getiren Orak, “Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Her türlü konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, yeter ki gelsinler” ifadelerini kullanıyor.

SICAK HAVADAN ŞİKAYETLER ARTIYOR

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini ve öğle namazı için Ulu Cami’ye geldiğini belirtiyor. Dedeoğlu, “Şimdi burada dinleniyorum, ikindi namazına kadar. Namazımı kılıp evime gideceğim” diyor. Diğer bir ziyaretçi olan Osman Çelik ise sıcak havalardan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Çelik, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı sevmiyorum. Çok sıcak” şeklinde konuşuyor.