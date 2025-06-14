Diyarbakır’da Hissedilen Sıcaklık 45 Derece

YAZ SICAKLARI DİYARBAKIR’DA ETKİ GÖSTERİYOR

Diyarbakır’da yaz mevsimi etkisini giderek artırırken, hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı. Ancak hissedilen sıcaklık, nem faktörüyle birlikte 45 dereceye kadar çıkıyor. Vatandaşlar, sıcaktan bunalırken, kent merkezindeki tarihi surların dibinde oturarak serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise camilerin serin ortamında dinlenmeyi tercih ediyor.

SICAKLIKLARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamak için dikkat eden vatandaşlar, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda sıcaklıkların daha da yükselebileceğini öğreniyor. Otomobillerdeki termometreler de 43 derece sıcaklık gösteriyor.

Ulu Cami İmamı Vedat Orak, camideki klimaların aktif olduğunu ve caminin serin bir ortam sunduğunu belirtti. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyor. Alıştıkları için sabit cemaat var. Uzaklardan gelen cemaatler de mevcut. Her sabah ibadetlerini gerçekleştirip camide dinleniyorlar” diye konuştu.

CAMİLERİMİZ HER ZAMAN AÇIK

Orak, camide uzanmanın pek uygun olmadığını ifade ederek, “Gelsinler, camilerimiz açık. İbadetlerini yapıp dinleniyorlar. Her konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

VATANDAŞLARIN SICAKLA İMTİHANI

Cami cemaatinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 derecenin üzerinde olduğunu dile getirerek, “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim, şimdi de burada dinleniyorum” dedi. Diğer bir vatandaş Osman Çelik ise, sıcak havadan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum” ifadelerini kullandı.