Diyarbakır’da Hissedilen Sıcaklık 45 Derece

YAZ MEVSİMİ DİYARBAKIR’DA HİSSETTİRİYOR

Diyarbakır’da yaz mevsimi etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Buna bağlı olarak sıcaklıktan etkilenen vatandaşlar, kent merkezinin tarihi surlarının etrafında oturarak serinlemeye çalışıyor. Bazıları ise camilerin serin ortamında dinlenmeyi tercih ediyor.

SICAKLIKLARDA ARTMA BEKLENİYOR

Vatandaşlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da yükseleceği konusunda uyarıda bulundu. Otomobil içindeki termometreler de 43 derece gösteriyor.

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Ulu Cami İmamı ve cami rehberi Vedat Orak, camideki tüm klimaların çalıştığını ve iç ortamın serin olduğunu belirtiyor. Orak, “Vatandaşlar rutin olarak geliyorlar. Alıştıkları için, sabit cemaat olduklarından dolayı bir de evleri uzakta olan cemaatlerimiz var. Her sabah gelip ibadetlerini gerçekleştirip camide dinlenip, ibadetlerini tekrar gerçekleştirip ibadet sonunda evlerine gidiyorlar” dedi.

VATANDAŞLARA YARDIMCI OLUYORUZ

Cami içerisinde uzanmanın uygun olmadığını ifade eden Orak, “Gelsinler, bu şekilde gelsinler. Yeter ki camiye gelsinler. Gelip burada dinleniyorlar, ibadetlerini yapıyorlar evlerine gidiyorlar. Her türlü konuda da vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz yeter ki gelsinler. Mevlana’nın dediği gibi ‘Ne olursan ol, yine de gel’ camilerimiz açık elhamdülillah” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR SICAKTAN ŞIKAYETÇİ

Cami cemaatlerinden Mehmet Dedeoğlu, havanın 40 dereceyi geçtiğini ifade etti. Dedeoğlu, “Öğle namazı için Ulu Cami’ye geldim, şimdi de burada dinleniyorum ikindi namazına kadar, namazımı kılıp evime gideceğim” dedi. Başka bir vatandaş Osman Çelik ise, havanın çok sıcak olduğunu belirterek, “Sıcaktan dayanamıyorum. Soğuk havayı seviyorum ama sıcağı hiç sevmiyorum. Kimi 40 derece diyor, kimi 39 derece diyor ama çok sıcaktır” ifadelerini kullandı.