Gündem

Diyarbakır’da İki Grup Kavga Etti

diyarbakir-da-iki-grup-kavga-etti

DIYARBAKIR’DA KAVGA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Diyarbakır’da durum oldukça karışık hale geldi. Merkez Yenişehir ilçesinde yer alan Ekinciler Caddesi’nde iki farklı grup arasında henüz netleşmemiş bir sebeple ciddi bir kavga başladı.

KAVGA SIRASINDA SOPA VE KEMER KULLANILDI

Taraflar, birbirlerine sopa ve kemerle saldırarak olayları daha da tırmandırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu kontrol altına almak için araya girdi ve tarafları ayırmayı başardı.

KAVGA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Olayın gerginliği cep telefonu ile kaydedildi. Bir vatandaş, grubun kavgasını görüntüleyerek bu anları hafızalara kazandırdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sakarya’da Maskeli Şahıslar Silahlı Saldırdı

Sakarya'da maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayın detayları araştırılmakta.
Gündem

Şırnak’ta 6 Araçla Kaza Oldu

Şırnak'ta üç otomobil, bir kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın detayları görüntülerle ortaya çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.