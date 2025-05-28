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Diyarbakır’da Operatörün Ölümü Gerçekleşti

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ÜZÜCÜ OLAY DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi’ndeki bir inşaat sahasında talihsiz bir olay meydana geldi. Beton dökümü sırasında, operatör Tacettin Yılık, tıkanan beton pompasına müdahale etmek amacıyla harekete geçti. Bu esnada Yılık, dengesini kaybederek betonu pompaya ileten çarkların bulunduğu alana sıkıştı.

EĞİTİM DURUMU GÖZ ÖNÜNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, Yılık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Yılık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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