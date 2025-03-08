Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, birbirleriyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan bir tartışma, zamanla taşlı, sopalı ve silahlı çatışmaya dönüştü. Bazı araçlar da bu kargaşada ateşe verildi.

İKİ TARAFTA KAYIPLAR

Kavga sonucunda Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman, olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralılardan Hüseyin Y. ve Muhammet Y., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. Hüseyin Y.’nin durumu ciddiyetini korurken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik tedbirleri alarak olayın meydana geldiği bölgedeki durumu kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı ve ilgili gelişmelerin takip edilmesi planlanıyor.