Diyarbakır’da Uyuşturucu Operasyonu Genişletildi

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak satıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı son bir haftada “Kırlangıç” isimli operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu süreçte, Diyarbakır’dan batı illerine sevk edilmekte olan bir tırın frigo (soğutucu) bölümüne gizlenmiş şekilde 36 kilogram skunk ele geçirildi.

NAKLİYEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler, bir nakliye aracındaki çamaşır suyu kolilerini detaylı bir biçimde inceledi. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin bazı kolilere çamaşır suyu koyduğu, bazı kolileri ise uyuşturucu ile doldurduğu belirlendi. Bu çalışmalarda nakliye aracında toplamda 124 kilogram skunk bulundu.