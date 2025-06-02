Diyarbakır’ın En Kalabalık Mahallesi!

DİYARBAKIR’DAKİ MAHALLE REKOR KIRIYOR

TÜİK’in güncel nüfus verileri, çarpıcı bir durumu ortaya koydu. Türkiye’nin en kalabalık mahallesi, Diyarbakır’dan yükseldi. Bu mahalle, sadece kendi ilçesiyle sınırlı kalmayıp, nüfusuyla 4 ili geride bırakarak dikkat çekti. Veriler, Diyarbakır’daki bu mahallenin, 804 ilçeden daha fazla nüfusa sahip olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK MAHALLESİ

Türkiye’nin en yoğun nüfuslu mahallesi, birçok kişinin beklediği gibi İstanbul’dan çıkmadı; Diyarbakır’a ait oluyor. Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 4 ili ve 804 ilçeyi geride bırakarak listenin başına yerleşti. Bağcılar Mahallesi, nüfusu ile Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi illeri de geride bırakıyor.

Listenin ikinci sırasında, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi bulunuyor. Üçüncü sırada ise Başakşehir’deki Kayabaşı Mahallesi var. Dördüncü sırada, yine bir İstanbul mahallesi olan Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi yer alıyor. Diyarbakır, bir kez daha listede kendine yer buluyor; Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi, beşinci sırayı alıyor. İlk 20 mahalleden 16’sının İstanbul’da bulunduğu dikkat çekiyor.