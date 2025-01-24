Diyarbakır’ın İlk 5 Yıldızlı Oteli Anlaşmazlıkla Karşı Karşıya

YENİ KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILDI

Hendek Olayları’nın ardından önemli derecede hasar alan The Green Park Diyarbakır oteli için yeni bir kiracı bulunmuş ve 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştı. Ancak, yeni işletmecinin 5 yıldızlı otel olma taahhüdünü yerine getiremeyişi sonucu, mülk sahibi olan Çizmeciler Otelcilik ile kiracı arasında ciddi bir anlaşmazlık ortaya çıkmış durumda.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Mülk sahibi Çizmeciler Otelcilik, kira sözleşmesinin koşullarına aykırılık gerekçesiyle 10 milyon TL’lik bir dava açtı. Bunun yanı sıra, kiracı şirketin kira ödemelerini düzenli yapmadığı iddiasıyla ikinci bir dava daha açıldı. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, kiracı şirketin tahliyesine yönelik bir karar aldı. Kiracı şirket ise bu kararı istinaf mahkemesine taşıma yoluna gitti.

MAHKEME KARARI ONAYLANDI

Çizmeciler Otelcilik’in avukatı Hulusi Yıldırım, mahkemenin tahliye kararını onayladığını ve şu anda istinaf mahkemesinin kesin kararını beklediklerini açıkladı.

HENDEK OLAYLARINDAN ETKİLENEN BÖLGE

Merkez Sur ilçesinde teröristlerin kazdığı hendek ve oluşturduğu barikatların kaldırılması için asker ve polisin başlattığı operasyonların yoğunlaştığı bölgelerde birçok ev ve işyeri kullanılamaz duruma gelmişti. Çatışmaların devam ettiği alanlarda yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun konakladığı, ayrıca birçok ünlü ismin de ağırladığı 5 yıldızlı The Green Park Oteli, bu çatışmalarda büyük hasar almış durumda.