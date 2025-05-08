Diyarbakır’ın İlk 5 Yıldızlı Oteli Kesinleşti

DİYARBAKIR’DA HUKUKİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan ve şehrin ilk 5 yıldızlı oteli olma özelliği taşıyan Green Park, mülk sahibi Nedim Çizmeci ile kiracı S.A. arasında yaşanan uzun süreli kira uyuşmazlığı sonucunda tahliye kararıyla gündeme geldi. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, 1 Ekim 2024’te verdiği tahliye kararını, İstinaf Mahkemesi 7 Mayıs 2025’te onayladı ve karar kesinleşti. Çizmeci, bu durumu sosyal medyada “Çok Şükür Tahliye” başlığıyla paylaşarak, otelin eski prestijine kavuşacağını ifade etti.

ÜÇ YILLIK HUKUK SÜRECİ GERİDE KALDI

Nedim Çizmeci, 2016 yılındaki Hendek Olayları sonrası hasar gören Green Park Diyarbakır’ı 10 yıllık bir sözleşmeyle S.A.’ya kiralamıştı. Ancak, Çizmeci’ye göre, S.A. kiralama şartlarına uyum sağlamadı, kiraları düzenli ödemedi ve otelin itibarını zedeledi. Diyarbakır Söz’e göre, Çizmeci’nin 2022 yılında açtığı tahliye davası, S.A.’nın itirazları ve bilirkişi raporlarıyla tam üç yıl sürdü. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, sözleşmeye son vererek otelin tahliyesine karar verdi; bu karar İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanarak kesinlik kazandı. Nedim Çizmeci, sosyal medyada yaptığı açıklamada, süreci şu sözlerle özetledi: “Şehrimiz her şeyin en iyisine layık.”

KİRACININ GELECEK ADIMLARI MERAK EDİLİYOR

İstinaf Mahkemesi’nin tahliye kararını onamasının ardından, kiracı S.A.’nın nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor. Çizmeci, S.A.’nın oteli eksiksiz bir şekilde teslim edebileceği veya Yargıtay’a başvurarak süreci uzatabileceğini belirtti. Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli Green Park, modern cam köşkleri ve yüksek hizmet standartlarıyla kentin turizm sektöründe önemli bir yere sahip. Trivago verilerine göre, otel, Diyarbakır’ın kültürel ve tarihi zenginliklerine yakın olmasıyla dikkat çekiyor.