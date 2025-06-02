Diyarbakır’ın Mahallesi En Kalabalık

ÇARPICI NÜFUS VERİLERİ

TÜİK’in yayımladığı nüfus verileri, Türkiye’nin en yoğun nüfuslu mahallesinin Diyarbakır olduğunu ortaya koyuyor. Bu mahalle, sadece kendi ilçesini değil, nüfusu ile 4 ili de geride bırakarak dikkat çekiyor. Verilere göre, Diyarbakır’daki bu mahalle, 804 ilçeden daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Peki, bu unvanı taşıyan mahalle hangisi?

BAĞCILAR MAHALLESİ ZİRVEDE

Türkiye’nin en kalabalık mahallesi, birçok kişinin tahmin etmesinin aksine İstanbul’dan değil, Diyarbakır’dan çıkıyor. Bağlar ilçesinde yer alan Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla 4 ili ve 804 ilçeyi geride bırakarak listenin zirvesine yerleşiyor. Bağcılar Mahallesi, nüfusu ile Bayburt, Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane gibi şehirlerin nüfusunu da geçiyor.

DİĞER MAHALLELER

Listenin ikinci sırasında İstanbul Beylikdüzü’ndeki Adnan Kahveci Mahallesi, üçüncü sırada ise Başakşehir’deki Kayabaşı Mahallesi bulunuyor. Dördüncü sırada yine İstanbul yer alıyor. Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi, üst sıralardaki konumunu koruyor. Diyarbakır ise, Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi ile birlikte listede beşinci sırada yer alıyor. Diğer dikkat çekici bir detay ise, ilk 20 mahalleden 16’sının İstanbul’da bulunması.