Diyarbakır Kiliselerine Yoğun Turist İlgisi

DİYARBAKIR’DA TURİST AKINI

Diyarbakır’da bulunan Mart Thoma, Meryem Ana, Kırklar Kilisesi ve Mar Petyun kiliseleri, yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor. Medeniyetler şehri Diyarbakır, farklı dinleri bir arada barındırdığı ibadethaneleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Ziyaretçiler, tüm dinlerin kardeşçe ibadet edebildiği cami ve kiliseleri görmek için buraya akın ediyor. Sur içinde bulunan Mar Petyun Keldani kilisesinin rehberi Şükrü Kaya, bu ay sömestr tatili dolayısıyla 15 bine yakın ziyaretçi geldiğini aktardı. Kaya, “Yaz aylarında 60 bin kişilik ziyaretçi grubu kilisemizi ziyaret etmektedir” diye belirtti.

İzmir Urla’dan gelen Ayşegül Yurdakul, Diyarbakır’ı çok beğendiğini ifade etti. Yurdakul, “Kilise ile Ulu Caminin arasında çok mesafe yok, iki medeniyetin yan yana olmasını çok sevdim. Kiliseyi de gezdim, çok beğendim” şeklinde konuştu. Şule Meryem Öcal ise medeniyetlerin beşiği olan Diyarbakır’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktardı. Öcal, “Burada cami ve kilise ile birçok yaşamı, dini, insanı ve kültürü bir arada bulabiliyoruz. Aralarında neredeyse bir sokak bile yok, her iki ibadethaneye de aynı özeni göstermişler. İkisinin de atmosferi çok farklı. Hem İslam kültürü hem de Hristiyanlık ile farklı mezhepler, farklı din ve kültürden insanlar burada bir araya geliyor. Herkes birbirine hoş görü ile yaklaşıyor, samimiyet gösteriyor. Bu yüzden buraları gördüğüm için çok mutluyum” dedi.

ŞANLIURFA’DAN GELEN ZİYARETÇİLER

Şanlıurfa’dan gelen Ali Akan Kılıç, Diyarbakır’ın kadim bir şehir olduğunu dile getirdi. Kılıç, “Özellikle Ulu Camiye gittik, sağ ve sol tarafta farklı mezheplerin namaz kılması bizi etkiledi. Şimdi de kilisedeyiz. Bu da Türkiye’nin güzelliği; aralarında belki 200 metre mesafe var ama kardeşçe yaşanmış bir şehrin dinamikleri var. Umarım bu böyle devam eder” şeklinde konuştu.