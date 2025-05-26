Diyarbakır Mahkemesi, Cezaları Onayladı

YENİ GELİŞME AÇIKLANDI

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, daha önceki mahkeme tarafından verilen cezaları onadı. Karar metninde “İzah olunan nedenlerle üzerlerine atılı İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme suçunu işlediklerine dair 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170/2 maddesi uyarınca yeterli delil elde edilen şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylem esnasında ve sonrasındaki tutum ve davranışları dikkate alınarak mahkemenizce haklarında TCK 62. maddesinin tatbikine yer olmadığına” denildi.

NARİN GÜRAN’IN TRAJİK ÖLÜMÜ

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024 tarihinde 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, taşlar ve çalılıklar ile gizlenmiş olarak bulundu. Suçunu itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cesedini dereye gömdüğünü söylemişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediklerine karar vermişti.

Narin cinayetiyle ilgili başka bir dava da suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu olan 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu ve onlarla ilgili ayrı bir iddianame hazırlanmıştı. Ancak, daha sonraki aşamada iki dava dosyası birleştirildi.

YALAN BEYAN VE DELİL İMHA

Sanıkların, arama çalışmaları devam ederken gerçek dışı beyanlarda bulundukları, bu süreçte çalışmaları etkilemek amacıyla köyde yangın çıkardıkları belirlendi. Ayrıca, bölgede görev yapan jandarma personelini takip ederek dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.