Diyarbakır Surlarında İmamoğlu Pankartı Krizi

DİYARBAKIR SURUNDA PANKART ASMA EYLEMİ

CHP’liler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde Diyarbakır surlarına üzerinde “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” yazılı pankartlar astı. Mardin Kapı’ya gelen bir grup parti üyesi, İçkale’deki surlara da pankart asmak istedi. Ancak, polis burada pankartların asılmasına izin vermedi.

Pankartlara el konulmasının ardından, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt’un da aralarında bulunduğu partililer, idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiğdem Özturan Kurt’a, Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle idari işlem yapılarak 2 bin 953 TL para cezası verildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Diyarbakır burçlarına ‘Free İmamoğlu/Azadi İmamoğlu’ afişi asmak isterken polis tarafından engellenen arkadaşlarımız herhangi bir adli işleme tabii tutulmaksızın serbest bırakılmışlardır. Dayanışma gösteren, arayan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”