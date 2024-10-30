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Diyarbakır Valiliği’nden Asılsız İddialara Tepki

diyarbakir-valiligi-nden-asilsiz-iddialara-tepki

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır Valiliği, devam eden soruşturma sürecinde yayımlanan dezenformasyon haberlerine karşı bir açıklama yaptı. Valilik, “Hukuki süreç başlatılacak” ifadesini kullandı.

DEZENFORMASYON HABERLERİNE TEPKİ

Diyarbakır Valiliği, bazı internet haber sitelerindeki iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin ‘üfürükçü’ tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir” denildi. Ayrıca, “Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Valilik, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereğini duyduğunu belirtti. Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları, uzman personel ve teknik ekipmanlarla yürütüldü. Bu aramalarda gelen tüm ihbarlar dikkatle değerlendirildi.

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