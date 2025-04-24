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Dizel Araçlara Yasağı Genişletiliyor

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DİZEL OTOMOBİLLERİNE KARŞI AÇILAN SAVAŞ

Son yıllar içerisinde dizel otomobillere karşı ciddi bir mücadele başladı. Bu mücadelenin sonucunda, birçok otomobil üreticisi dizel motorlu araç üretimini sonlandırmak zorunda kaldı. Şu anda dizel motora sahip otomobil üreten marka sayısı oldukça sınırlı durumda. Bazı markalar ise, Avrupa ülkeleri tarafından yasaklarla karşılaşmış durumdalar. Bu durum, çevreye en fazla zarar veren dizel motorların tamamen yollardan kaldırılmasını amaçlayan yeşil dünya projeleriyle bağlantılı bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

MAKUL BİR ÇÖZÜM MÜ?

Bu yaklaşım, bir süreliğine makul bir çözüm olarak değerlendirilebiliyor. Ancak önemli olan, sadece yeni üretilen dizel araçların kullanımını kısıtlamak değil. Asıl hedef, trafikte halihazırda bulunan dizel motorlu araçların tamamen ortadan kaldırılması. Bu durum, çevre dostu bir gelecek için gerekli bir hedef olarak öne çıkıyor.

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