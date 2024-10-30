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Dizi Veda Sürecinin Zorluğu Artıyor

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SEYİRCİ VE KAHRAMANLAR ARASINDAKİ BİRLİKTELİK

Seyirci, sık sık ekrandan tanıdığı ve sevdiği karakterlerle adeta aileden biri gibi bağ kurabiliyor. Bu durum, özellikle yayın süresi uzadıkça ve karakterler üzerinde yoğun emek harcandıkça daha da derinleşiyor.

DÜZENLİ HALDE SÜREN DİZİLERİN ETKİSİ

Bir dizi yıllar boyunca, sezonlarca ekranda kalıyorsa, bu süreçte dostlaştığı kahramanlarıyla vedalaşmak seyirciler için daha da zorlu bir hale geliyor. İzleyicilerin işlediği bu “ayrılık acısı”, hem kamera önündekilere hem de arka planda çalışanlara daha fazla etki ediyor.

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