Djiku ve Saint-Maximin Transfer Sürecinde Ayrılıyor!

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Fenerbahçe, transfer süreçlerini hızla sürdürüyor ve yeni bir ayrılık haberi daha gündeme geldi. Talisca, Diego Carlos ve Skriniar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak Ognjen Mimovic transferini gerçekleştirdi. Ali Koç yönetimi, yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaştı. Detaylar ise şu şekilde…

ALEXANDER DJIKU İÇİN İLGİ ARTMIŞ DURUMDA

Ali Koç liderliğindeki Fenerbahçe, transfer döneminde durmaksızın ilerliyor. Fenerbahçe, Kızılyıldız’dan Ognjen Mimovic’in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Aynı zamanda, Ganalı stoper Alexander Djiku için Fransız kulübü Rennes’in ardından İspanyol ekibi Villarreal de transfer teklifi yaptı. Ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar ile savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, Djiku için artan ilgiyle karşı karşıya kalıyor. L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre, hem Rennes hem de Villarreal, Djiku’nun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Her iki kulübün de Fenerbahçe’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Fenerbahçe’nin olası bir kiralamada, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istediği kaydedildi. 2023/2024 sezonunun başlangıcında Strasbourg’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Djiku’nun Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

NAPOLİ, SAINT-MAXIMIN İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Kvaratskhelia’nın yerini doldurmak isteyen Napoli, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin’in transferi için kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başladı. Bu anlaşmaya göre, Napoli, sezon sonuna kadar kiralayacağı Fransız kanat oyuncusu için Al-Ahli’ye 4 milyon Euro ödeyecek. Ancak transferin tamamlanabilmesi için Al-Ahli ve Fenerbahçe arasındaki mevcut sözleşmenin sonlandırılması gerekiyor. Relevo’nun verdiği bilgilere göre, Suudi kulübü hızlı bir şekilde Fenerbahçe ile iletişime geçti ve oyuncunun kiralık sözleşmesini fesih etme üzerine müzakerelere başladı. Fenerbahçe’nin onay vermesi halinde, Saint-Maximin lig ikinci devresinde Napoli forması giyecek. Aksi durumda, sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak.