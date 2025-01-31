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Spor

Djiku’ya La Liga’dan Yeni Teklif

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FENERBAHÇE’DE DJIKU İLGİSİ ARTIYOR

Ara transfer döneminde savunma hattını Diego Carlos ve Milan Skriniar ile güçlendiren Fenerbahçe’de, Alexander Djiku’ya olan ilgi giderek artıyor. L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Rennes’ten sonra Villarreal de Djiku’nun transferi üzerinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlamış durumda.

FENERBAHÇE, ZORUNLU OPSİYON TALEP EDİYOR

Fenerbahçe, Djiku transferinde opsiyonun ‘zorunlu’ olmasını istiyor. Bu durum, kulübün stratejisi doğrultusunda ilerleyen günlerde nasıl bir gelişim göstereceği açısından büyük önem taşıyor.

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