DMM, Kamu Araçlarını Açıklığa Kavuşturdu

TAŞIT SAYILARI VE KULLANIM ALANLARI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin elinde toplam 119 bin 752 taşıt bulunduğu aktarıldı. Bu araçların büyük bir kısmının kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi için tahsis edilmiş hizmet araçları olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bu çerçevede taşıtların 74 bin 759’u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225’i (yüzde 8,53) vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186’sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519’u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882’si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181’i (yüzde 12,67) ise diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

MAKAM ARAÇLARI VE DEZENFORMASYON

Makam aracı olarak kullanılabilen taşıtlar, toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67’sini oluşturuyor. Bu araçlar, vali, kaymakam ve genel müdür gibi yöneticilere tahsis edilmiştir. Açıklamada, “Türkiye’de 130 bin makam aracı bulunduğu” yönündeki iddiaların mevcut verilere zıt olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği ifade edildi. Türkiye’nin toplam kamu taşıt varlığının, iddia edilen makam aracı sayısından bile daha az olduğu bilgisi paylaşıldı.

ŞEFFAFLIK VE İTİBAR

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun resmi kurumların şeffaf bir şekilde sunduğu verilere güvenmesi ve yanlı, manipülatif iddialara itibar etmemesinin önemi vurgulandı. Bu yaklaşım, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı bilgilere karşı bir savunma mekanizması oluşturur.