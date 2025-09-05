DMM, Türkiye’yi İçeren Yalanlamasını Yayımladı

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail medya kaynaklarında yer alan bir İsrailli bakana yönelik suikast planı haberi ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamada, Türkiye’nin isminin geçmesinin Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail basınında gündeme getirilen konunun aslında sekiz ay önce meydana gelen bir olayla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

ALGI YARATMA AMACI

Açıklamada, Türkiye’yi hedef almak isteyen algının oluşturulmasına yönelik endişelere değinildi. “Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu haberin esas amacının, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye dönük yanıltıcı ve kasıtlı bir izlenim oluşturmak, bunun yanı sıra Türkiye’nin Filistin politikasını zedelemek olduğu belirtildi. Kamuoyuna ve ilgili mercilere, Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve kara propaganda eylemlerine itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.