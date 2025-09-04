DMM, Türkiye’yi Suikast Planına Dahil Etmedi

DMM’DEN DEZENFORMASYONA YANIT

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail basınında çıkan ve İsrailli bir bakana yönelik suikast planı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin adının geçmesinin, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğu vurgulandı. DMM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail basınında yeni bir gelişme olarak sunulan konunun aslında sekiz ay önce cereyan eden bir olayla bağlantılı olduğunun bilindiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE BAĞLANTI YOK

Açıklamada, Türkiye’ye karşı oluşturulmaya çalışılan algıya dikkat çekildi ve “Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, söz konusu haberin esas amacının, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı yaratmak olduğu, bunun da Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermeyi amaçladığı ifade edildi. Kamuoyuna, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi gerektiği de vurgulandı.