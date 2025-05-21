Doğal Otlar, Şifa Ve Kazanç Sağlıyor

DOĞAL OTLAR VAN SOKAKLARINDA SATIŞTA

Van’ın yüksek rakımlı bölgeleri ile yaylalarında toplanan kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi doğal otlar, kentteki pek çok sokakta kurulan tezgâhlarda satışa sunuluyor. Bu otlar, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanıyor ve hem geçim kaynağı hem de şifa deposu olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL LEZZETLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Kilogram fiyatları 150 liradan başlayıp 250 liraya kadar ulaşan bu otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle Van’ın ünlü otlu peynirinin yapımında kullanılan bazı otlar, yöresel yemeklere ayrı bir tat katıyor.

İKONİK ŞİFA DEPOSU

Bölge halkı tarafından büyük bir ilgi gören bu doğal otlar, taze olarak tüketilebildiği gibi, kış aylarında değerlendirmek üzere kurutularak da kullanılıyor. Yüksek kesimlerden zorlu şartlar altında toplanan otlar, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de doğal beslenmeyi tercih eden vatandaşların sofralarını süslüyor.

ZOR KOŞULLARDA TOPLANAN OT STATÜSÜ

Gürgin Taraduş isimli bir vatandaş, dağlardan topladıkları otları pazarda sattıklarını belirtti. Otların hem otlu peynirde hem de yöresel yemeklerde kullanıldığını ifade eden Taraduş, “Buraya özellikle hayvan sahipleri ve yöresel yemeklere ilgi duyanlar geliyor. Pancar kısmı bu yıl biraz geç toplandı. Kar nedeniyle yaylaya çıkılamadı, bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı. Bu otları 10 gün sonra burada bulamazsınız. Fiyatlar bu yıl biraz daha yüksek. Geçen yıl 100 liraya sattığımız otu bu yıl 150-200 liraya satıyoruz. Bazı otların fiyatı peynir fiyatını geçti. Bu otların toplanması çok zor; kilometrelerce yol yürünüyor. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram bile toplanamıyor. Uzak yerlerden sırtlanarak getiriliyor, bu da işi oldukça meşakkatli hale getiriyor. Özellikle kayalık bölgelerden toplanan kuzukulağı otunun toplanması çok zor. Bu yüzden kuzukulağı ve keledoş otunun kilogram fiyatı 250 lirayı buluyor.” dedi.

Pazarda şifalı otları satın alan vatandaşlar ise bu otları hem taze tüketirken hem de kurutarak kışlık yaptıklarını belirtiyor.