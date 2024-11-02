Doğalgazda Kademeli Fiyat Sistemi Geliyor

KADAMELİ SİSTEMİN GENİŞLETİLMESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte uygulanmaya başlanacak ‘Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması’ çalışmasının doğalgazda da hayata geçeceğini duyurdu. Bu sistem, enerji tüketimini daha adil bir hale getirmeyi hedefliyor.

DOĞALGAZDA YENİ UYGULAMALAR

Bakan Bayraktar, kademeli sistemin doğalgaz alanında da devreye alınması ile birlikte enerji tüketiminde dengeyi sağlamak için gereken düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Bu adım, hem enerji tasarrufunu teşvik edecek hem de maliyetlerin daha şeffaf bir şekilde belirlenmesine katkı sağlayacak.