Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

YENİ DOĞALGAZ TARİFE SİSTEMİ GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaz faturalarında önemli bir değişikliği hayata geçiriyor. Elektrikte uygulanan kademeli tarife sisteminin ardından şimdi doğalgaz için benzer bir sistem devreye giriyor. Her şehir, yıllık ortalama doğalgaz tüketimlerine göre belirlenen tarifelere tabi olacak. Bu sistem, sosyal adaleti sağlayarak enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Peki, bu yeni sistem nasıl işliyor? Hangi şehirler avantaj sağlıyor? İşte detaylar…

ŞEHİR BAZLI TARİFE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenleme ile Türkiye genelinde standart fiyatlandırma uygulaması sona erecek. Her şehir, yıllık doğalgaz tüketim ortalamasına göre kademeli fatura sistemine geçecek. Soğuk iklimdeki iller için sıkıntı yaşanmayacak, sıcak bölgelerde ise tüketim alışkanlıklarına göre daha adil bir dağılım hedefleniyor. Bakanlık, bu yenilikle hem hane bütçelerini korumayı hem de enerji kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

FAZLA TÜKETEN GERÇEK MALİYETLE KARŞILAŞACAK

Kademeli tarife sisteminde her il için belirli bir ortalama tüketim sınırı belirleniyor. Bu sınırın altında kalan aboneler, mevcut devlet destekli fiyatlarla faturalandırılacak. Ancak sınırı aşanlar, doğalgazın gerçek maliyetini ödemek durumunda kalacaklar. Bu uygulama ile tasarruf teşvik edilecek ve sübvansiyonlar ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek.

ELEKTRİKTEKİ KADAME DOĞALGAZDA DA DEVREDE

Bu yılın başında elektrikte kademeli tarifeye geçilmiş, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan mesken aboneleri gerçek maliyetle faturalandırılmaya başlanmıştı. Şimdi aynı düzenleme doğalgaz için yürürlüğe giriyor. Bakanlık, bu adımla enerji politikalarında tutarlılığı ve gerçekçiliği sağlamayı amaçlıyor.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, yeni sistemin detaylarını şöyle açıklıyor: “Soğuk illerdeki vatandaşların dezavantajlı duruma düşmemesi için şehir bazlı analizler yapıldı. Destekler, ihtiyaç duyan hanelere ulaşacak.” Bu düzenleme, kış aylarında sert hava şartlarına maruz kalan bölgelerde büyük bir destek sağlayacak.

HANGİ İL NE KADAR TÜKETİYOR?

2023 verilerine göre doğalgaz tüketiminde iller arasında belirgin farklar dikkat çekiyor: En fazla tüketim Hakkari (1.401 m³), Erzurum (1.348 m³) ve Ardahan (1.317 m³) iken, en az tüketim Adana (521 m³), Osmaniye (527 m³) ve Mersin (531 m³) olarak sıralanıyor. Büyükşehirlerde ise İstanbul (869 m³), Ankara (1.067 m³) ve İzmir (736 m³) yer alıyor. Bu veriler, yeni tarifelerin temelini oluşturacak ve soğuk illerdeki yüksek tüketim dikkate alınarak mağduriyetlerin önüne geçilecek.

TARİFELER HAZIR, UYGULAMA YIL SONUNDA

Bakanlık, il bazlı tüketim analizlerini tamamlayarak kademeli tarife sistemine geçiş için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni uygulamanın yıl sonuna kadar devreye girmesi planlanıyor. Bu değişiklikle, vatandaşlar faturalarında kısa sürede değişiklik görmeye başlayacak. Kademeli tarife sistemi, enerji sübvansiyonlarının doğru adreslere ulaşmasını, tüketimde verimliliğin artmasını ve sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmayı amaçlıyor. Hem hane halkı hem de ülke ekonomisi adına önemli bir adım atılmış olacak.