Doğrudan Satış Sistemi İçin Yeni Düzenleme

TÜKETİCİ MAĞDURİYETLERİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Ticaret Bakanlığı’nın tüketici mağduriyetlerini önlemek için gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda, doğrudan satış sistemine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Böylece kadınların ekonomik hayata katılımı teşvik ediliyor. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeler, günlük ticaret alanında önemli hükümler içeriyor.

Konut finansmanı sözleşmelerinin mesafeli usul ile yapılabilmesine imkan sağlandı. Bu durum hem sektör hem de tüketiciler için avantajlar sunuyor. Dijital ve şubesiz bankacılığın yaygınlaşmasıyla, kredilere ulaşımı kolaylaştırmak için uzaktan iletişim araçlarını kullanmak mümkün hale geldi. Ayrıca doğrudan satış sistemine yönelik düzenlemeler ile kadınların ekonomik alanda aktif olmalarına katkı sunuldu. Yaklaşık 2 milyon insanın gelir elde etmek için yer aldığı doğrudan satış piyasası, çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 milyar liralık bir ekonomik büyüklüğe sahip. Bu alandaki yasal altyapı güçlendirilerek, tüketicilere ve doğrudan satıcılara daha etkin yasal koruma sağlandı.

Halk arasında “saadet zinciri” olarak bilinen ve yasadışı olan piramit satışlar ile doğrudan satışlar arasındaki farklılık belirlendi. Bu ayrım, yasal olmayan piramit sistemlerin oluşturduğu mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapıldı. Doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkeleri net olarak belirlendi. Ayrıca ürün alan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanabilmeleri kolaylaştırıldı. Yaptırım hükümleri ise ölçülülük ve caydırıcılık ilkelerine göre yeniden düzenlendi. Reklam Kurulu’na, kanunla belirlenen ölçütler çerçevesinde idari para cezalarını 10 katına kadar artırma yetkisi verildi.

Doğrudan satış sistemine uymayanlara para cezası uygulanması öngörüldü. Bilgi ve belge sunma yükümlülüğüne ilişkin ceza düzenlemeleri de gözden geçirildi. Reklam Kurulunca uygulanan cezalar, uzlaşma kapsamına alındı. Mevzuata aykırı reklam veya tüketici odaklı haksız ticari uygulamalar uzlaşma müessesinin kapsamına dahil edildi. Bu sayede kamu alacaklarının masrafsız ve hızlı tahsilatı ile yargının iş yükünün azaltılması sağlandı. Tüketicilerin değişen ihtiyaçları dikkate alınarak, Bakanlık mevzuatın geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenlemelerin doğrudan satış ve idari para cezası ile ilgili hükümleri, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.