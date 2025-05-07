Doğu Anadolu’dan Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgelerinden batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları hız kazandı. Bu süreçte, kurbanlık hayvanlar Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda detaylı muayeneden geçiyor.

DETAYLI KONTROL UYGULANIYOR

Yapılan denetimlerde, sağlık raporları mevcut olsa bile şüpheli görülen hayvanların tekrar kontrol edilmesi sağlanıyor. Eksik belgeleri bulunan hayvanların geçişine izin verilmezken, kayıt dışı hayvanların sevkiyatının önlenmesine yönelik işlemler yapılıyor. Veteriner hekimler, sağlıklı ve aşıları tam olan kurbanlıkların sevkiyatına onay veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, istasyondaki kontrollerin sürekli olarak yapıldığını, batı illerine hayvan sevkiyatlarının başladığını belirtti. Kenger, “İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerinden yoğun bir şekilde hayvan sevkleri gerçekleştiriliyor.” sözlerini kullandı. Kontrol sırasında hayvanların yanlarında olması gereken belgeler ve sağlık raporları titizlikle inceleniyor.

MUAYENEDEN GEÇEN HAYVAN SAYISI

Kenger, istasyon açıldığı günden itibaren 8 bin 500 aracın ve 301 bin hayvanın muayenesinin gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca, sevkiyatların başlamasıyla birlikte kontrol noktasında görevli veteriner hekim sayısının artırıldığını ve hayvan sahiplerinin karşılaştıkları sorunları il ve ilçe müdürlüklerine bildirmelerini önerdi.