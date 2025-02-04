More
Gündem

Doğu Ekspresi, Ek Seferlerle Hizmette

dogu-ekspresi-ek-seferlerle-hizmette

DOĞU EKSPRESİ’NDE ALTERNATİF SEFERLER

Turistik Doğu Ekspresi treni, talebin yoğun olduğu dönemlerde vatandaşların isteklerini karşılamak için alternatif bir tren ile seferlerini Kars-Erzurum ile Erzurum-Kars arasında sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören Kars, ziyaretçilerin son durağı olarak komşu il Erzurum’u ön plana çıkarıyor. Kars’ın turistik ve kültürel zenginliklerini keşfeden misafirler, ardından Erzurum’a geçmek için Turistik Bölgesel Tren’i seçiyor.

DÖNÜŞ YOLCULUKLARINDA UÇAK TERCİHİ

Kars’a çeşitli illerden gelenlerin büyük bir kısmı, dönüş yolculuklarında hava ulaşımını tercih ediyor. Turistik Doğu Ekspresi veya tur firmaları aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşlar, seyahatlerini tamamladıktan sonra uçakla geri dönmeyi sürdürüyor.

Kars-Erzurum arasındaki yolculuğu farklı bir boyuta taşıyan Bölgesel Turistik Ekspresi, 4 saat süren seferinde misafirlerine kısa ama etkileyici bir masalsı yolculuk sunuyor. 230 kişi kapasitesine sahip olan Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Tren, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Kars’tan 07.15, Erzurum’dan ise 14.55’te hareket ediyor. Tren, 60 koltuk kapasiteli 4 pulman vagondan oluşuyor. Tek yön bilet ücreti sabit olup, kişi başı KDV dahil 500 TL olarak belirlenmiş. Kars-Erzurum arasında sefer yapan bu tren, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Emekli Maaş Zammı 2025’te Yürürlükte Olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaş farkının 1969 TL olarak ödeneceği tarihi merak ediliyor. Resmi Gazete'de bu konuya ilişkin gelişmeler bekleniyor.
Ekonomi

Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Başladı

Ticaret Bakanlığı, taşınır ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni başlatarak, 1 Nisan'a kadar yetki belgesi olmayan galerilerin ilan girmesini engelleyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.