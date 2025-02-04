Doğu Ekspresi, Ek Seferlerle Hizmette

DOĞU EKSPRESİ’NDE ALTERNATİF SEFERLER

Turistik Doğu Ekspresi treni, talebin yoğun olduğu dönemlerde vatandaşların isteklerini karşılamak için alternatif bir tren ile seferlerini Kars-Erzurum ile Erzurum-Kars arasında sürdürüyor. Yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gören Kars, ziyaretçilerin son durağı olarak komşu il Erzurum’u ön plana çıkarıyor. Kars’ın turistik ve kültürel zenginliklerini keşfeden misafirler, ardından Erzurum’a geçmek için Turistik Bölgesel Tren’i seçiyor.

DÖNÜŞ YOLCULUKLARINDA UÇAK TERCİHİ

Kars’a çeşitli illerden gelenlerin büyük bir kısmı, dönüş yolculuklarında hava ulaşımını tercih ediyor. Turistik Doğu Ekspresi veya tur firmaları aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşlar, seyahatlerini tamamladıktan sonra uçakla geri dönmeyi sürdürüyor.

Kars-Erzurum arasındaki yolculuğu farklı bir boyuta taşıyan Bölgesel Turistik Ekspresi, 4 saat süren seferinde misafirlerine kısa ama etkileyici bir masalsı yolculuk sunuyor. 230 kişi kapasitesine sahip olan Kars-Erzurum Turistik Bölgesel Tren, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Kars’tan 07.15, Erzurum’dan ise 14.55’te hareket ediyor. Tren, 60 koltuk kapasiteli 4 pulman vagondan oluşuyor. Tek yön bilet ücreti sabit olup, kişi başı KDV dahil 500 TL olarak belirlenmiş. Kars-Erzurum arasında sefer yapan bu tren, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.