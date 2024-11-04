“Doğu Ekspresi: Masalsı Yolculuk Gözde!”

DOĞU EKSPRESİ YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kars’tan başlayıp Ankara’da sona eren Doğu Ekspresi ile tren yolculuğu, hem yerli hem yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 24 saat süren bu yolculuk, yolculara eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara’ya ulaşma imkanı sunuyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde, hem yerli hem yabancı gezginlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi, her sabah Kars’ta yolcularını alarak masalsı bir yolculuğa başlıyor.

MURAT TALAN’DAN DOĞU EKSPRESİ İLE YOLCULUK PAYLAŞIMI

Doğu Ekspresi ile İzmir’den Kars’a gelerek, Kars’tan tekrar Ankara’ya giden Murat Talan, “İzmir’den buraya yolculuk yaptım, Doğu Ekspresini kullandım, devamlı da Doğu Ekspresi ile gelip giderim. Çok güzel rahat bir yolculuk yapıyoruz” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor.

KARS’TAN ANKARA’YA HAREKET SAATİ VE ROTA

Bununla birlikte, sabah erken saatlerde Kars Gar Binası’na gelen vatandaşlar, daha sonra trenlerindeki yerlerini alarak masalsı yolculuğuna başlıyor. Her sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi, Kars’tan başlayarak Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara üzerinden güzergahını tamamlıyor.