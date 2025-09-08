Doğu Kudüs’te Silahlı Saldırıda 6 Kişi Öldü

İSRAİL’İN SİLAHLI SALDIRILARIYLA ARTAN GERİLİM

İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal kararının ardından saldırılarını daha da yoğunlaştırması, bölgede ciddi bir gerilim seviyesini artırdı. İşgal altında olan Doğu Kudüs’teki Ramot Kavşağı’nda bir otobüse yapılan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail’in devlet televizyonu KAN, bir güvenlik yetkilisine atıfta bulunarak, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiğini bildirdi.

ÜÇ ERKEK VE BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30’lu yaşlarında üç erkek ve 50 yaşlarında bir kadın olduğu öğrenildi. Ayrıca, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’ya geçiş yapmak için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığı aktarıldı.

YARALI SAYISI VE DURUMU CİDDİ

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan gelen açıklamada, olayda yaralanan 12 kişinin hastanelere sevk edildiği ifade edildi. Yaralılardan 7’sinin durumunun ağır, çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, birçok kişinin panik atak geçirdiği de kaydedildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail polisi, Ramot Kavşağı’ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Olay yerindeki yollar kapatıldı ve bölgeye ek güvenlik güçlerinin gönderildiği bildirildi.

NETANYAHU’NUN BÖLGEYE ZİYARETİ VE MAHKEME İFADESI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, saldırının düzenlendiği bölgeye gittiği ifade edildi. Ayrıca Netanyahu’nun devam eden yolsuzluk davasıyla ilgili mahkemeye bugün ifade vermemesi gerektiği, bunun gerekçesinin yaşanan “güvenlik olayı” olduğu aktarıldı.