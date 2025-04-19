“Doğum Destek Ödemeleri Mayıs’ta Başlayacak”

DOĞUM DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYINDA BAŞLAYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemeleri hakkında bir televizyon programında açıklama yaptı. Göktaş, “İlk ödemeleri mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız” dedi. Aynı zamanda doğum yardımı ödemelerinin, çocuk beş yaşına gelene kadar annenin hesabına kesintisiz yatırılacağını belirtti.

BAŞVURU ORANLARI VE BÖLGELER

Göktaş, “Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık” ifadesini kullandı. Birinci çocuk için başvuru oranının yüzde 43 olduğunu, bu rakamın 73 bin 317 aileye tekabül ettiğini belirtti. İkinci çocuk için başvuru oranının yüzde 30, başvuru sayısının ise 51 bin 128 olduğunu ifade etti. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı ise 29 bin 879 olarak kaydedildi. 3 ve üzeri çocuk için başvuru oranının da yüzde 9 civarında olduğu, 15 bin 597 ailenin bu yıl dünyaya gelen çocukları için destekten yararlanacağını aktardı. En çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini, ardından Ankara ve Şanlıurfa’nın takip ettiğini söyledi.

YAŞLI NÜFUS VE AİLE EYLEM PLANI

Yaşlı nüfus oranının 10,6’ya ulaştığını kaydeden Göktaş, çocuk sayısının azalmasıyla birlikte yaşlı nüfus oranının arttığını vurguladı. “Yirmi sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz. O kadar önemli bir mesele” dedi. Bakanlık olarak aile odaklı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Göktaş, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında kurulan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü’nün kurulmasının önemine değindi.

AİLE VE GENÇLİK FONU YENİ BAŞVURULAR ALIYOR

Aile ve Gençlik Fonu’nun geçen yıl ilk kez deprem bölgesinde uygulandığını anlatan Göktaş, 18-29 yaş grubundaki evlenen genç oranının yüzde 62 iken, fonun etkinliğiyle bu oranın yüzde 64’e çıktığını belirtti. Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu’na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu” dedi. Ayrıca, evlilik öncesi eğitim programları ile gençlere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı “doğum destek sistemi” hakkında bilgi veren Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini belirtti. Gençlere evlilik yolunda destek olabilmek için özel sektöre çağrıda bulunan Göktaş, “Firmalarımızla iş birliği yapmak ve gençlere evlilik yolunda destek olmak için protokol imzalayacağız” açıklamasında bulundu.

DOĞUM SONRASI İZİNLERDE DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Doğum sonrası izinlerin artırılması konusundaki talepler üzerine Göktaş, “Çalışan annelerden bu tür talepler var ve bu konuda bir düzenleme üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi. Öte yandan, ev temelli çocuk bakım sistemi gibi alternatif bakım modellerini de hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Göktaş, kadın ve aileyi birbirinin rakibi olarak gösteren anlayışı reddetti. “Kadın ve aile birbirinin rakibi değil. Kadınları güçlendirmezsek o ailede çocuklar mutlu olamaz” dedi.