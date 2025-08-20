Gündem

Doğum Günü Faciası: 2 Ölü, 1 Yaralı

dogum-gunu-faciasi-2-olu-1-yarali

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KAZAYLA SONLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleşen bir doğum günü kutlaması feci bir kazayla sonuçlandı. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Olayın hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAYIPLAR VE YARALAR

Otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) yaşamını yitirdiği sağlık ekipleri tarafından doğrulandı. Kaza sonrası Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tığlı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan gençlerin, Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından döndüğü öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

2024 yılı için Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyen kişisi, ihracat kazançlarıyla Baykar'ın Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Ekonomi

Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

Türkiye'de 2024 yılı en yüksek gelir vergisi ödeyeni, ihracat geliriyle Selçuk Bayraktar olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.