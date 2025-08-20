Doğum Günü Faciası: 2 Ölü, 1 Yaralı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KAZAYLA SONLANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleşen bir doğum günü kutlaması feci bir kazayla sonuçlandı. 26 yaşındaki Sabri Tığlı’nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Olayın hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAYIPLAR VE YARALAR

Otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) yaşamını yitirdiği sağlık ekipleri tarafından doğrulandı. Kaza sonrası Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Tığlı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından otomobilde bulunan gençlerin, Baran Tuncer’in doğum günü kutlamasından döndüğü öğrenildi.